Die "New York Times" hatte am Donnerstag berichtet, der Tech-Milliardär - enger Berater des designierten US-Präsidenten Donald Trump - und der iranische UN-Botschafter Amir Said Irawani hätten sich am Montag in New York für ein einstündiges Gespräch getroffen. Es wurde als Zeichen möglicher Entspannung der belasteten Beziehungen zwischen Iran und den USA gewertet. Beide Länder unterhalten keine diplomatischen Beziehungen.