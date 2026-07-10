Kelheim (dpa/lby) - Ein achtjähriger Junge ist im niederbayerischen Kelheim von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war zuerst ein Ball auf die Fahrbahn gerollt und dann der Bub auf die Straße gelaufen. Der 38 Jahre alte Autofahrer konnte eine Kollision trotz Bremsung nicht mehr verhindern. Er überrollte nach ersten Erkenntnissen den Knöchel des Kindes mit dem Wagen. Der Achtjährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.