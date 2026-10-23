Delegiertentreffen: CSU eröffnet Parteitag - Söder spricht zum Auftakt

Auf dem Parteitag dürfte es vor allem um den wachsenden Druck gehen, der von den politischen Rändern im Land ausgeht. Angesichts der Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt und Berlin will sich die CSU erneut demonstrativ von AfD und Linkspartei distanzieren. Dazu werden die Delegierten auch über einen Leitantrag mit dem Titel "Demokratie schützen. Freiheit verteidigen. Zukunft gestalten" beraten, den der Parteitag beschließen soll. Zum Abschluss des Parteitags am Samstag wird eine Rede von Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz erwartet.