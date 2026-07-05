Delegiertentreffen: AfD-Parteitag zu Ende

AfD-Co-Chef Tino Chrupalla sagte in seiner Schlussrede, nach diesem Bundesparteitag müsse sich die AfD auf die anstehenden Wahlkämpfe konzentrieren. "Wir müssen endlich aus der Opposition in die Regierung kommen", rief er den Delegierten zu. Man wolle "dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen". Der volle Fokus liege auf den bevorstehenden Landtagswahlen, sagte Co-Chefin Alice Weidel. "Wir werden regieren." Im September werden in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin die Landesparlamente neu gewählt.