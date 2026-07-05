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  6. AfD-Parteitag fortgesetzt

Delegiertentreffen AfD-Parteitag fortgesetzt

Die AfD setzt ihren Parteitag in Erfurt fort. Debattiert wird unter anderem über Satzungsfragen.

Delegiertentreffen: AfD-Parteitag fortgesetzt
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Am zweiten Tag des AfD-Parteitages geht es um parteiinterne Regularien und Satzungsfragen. Foto: Katharina Kausche/dpa

Erfurt - Mit Videos zur Einstimmung auf die anstehenden Landtagswahlen im Osten des Landes hat die ihren AfD-Parteitag in Erfurt fortgesetzt. Die AfD-Delegierten beschäftigen sich am zweiten Tag ihres Treffens mit weiteren Wahlen von Schiedsrichtern des internen Parteigerichts sowie Änderungen an der Bundessatzung und an der Finanz- und Beitragsordnung. Dabei geht es etwa um die Gestaltung von Gesprächen bei der Aufnahme neuer Parteimitglieder, um Mitgliedsbeiträge und die Durchführung von Parteitagen.

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Die wesentlichen Punkte hatte der Parteitag am Samstag zügig abgehakt. So war der Bundesvorstand neu gewählt worden, neben der Bestätigung von Alice Weidel und Tino Chrupalla als Führungsduo wurden einige Posten in dem 14-köpfigen Spitzengremium neu besetzt.