Delegiertentreffen Acht Erkenntnisse aus dem AfD-Parteitag

Starke Mobilisierung gegen die AfD

Der AfD-Bundesparteitag in Erfurt startet pünktlich, doch der Preis ist hoch: Tausende Polizeikräfte aus mehreren Bundesländern sichern die Veranstaltung ab. Zehntausende Gegner der Partei füllen die Straßen. Ein Großteil der AfD-Delegierten wird mitten in der Nacht zum Messegelände gebracht. Anders als vorher befürchtet, kommt es nicht zu größeren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Mehrere prominente Politiker, aber auch Musiker wie Clueso oder Bosse unterstützen mit Auftritten das Anliegen friedlicher Demonstranten.

Die dunkle Seite der Macht

Die AfD kann weitgehend ungestört ihren Parteitag durchziehen, doch am Samstag sorgt plötzlich eine mysteriöse Musik im Saal für Unruhe. Mal von links, dann wieder von rechts erschallt eine ganze Zeit lang der sogenannte "Imperial March" aus Star Wars. In dem Film-Klassiker steht er für Darth Vader, das Imperium und die dunkle Seite der Macht. Sicherheitskräfte und Techniker suchen fieberhaft hinter den Vorhängen an den Seitenwänden. Die Polizei bestätigt später, dass vier Bluetooth-Lautsprecher gefunden wurden. Wer diese deponiert und gesteuert hat, bleibt zunächst unklar.