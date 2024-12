Am Donnerstag steht die nächste Reise nach Osteuropa an - dann geht es für Söder per Bus in die tschechische Hauptstadt Prag. Hier will er sich mit Regierungschef Petr Fiala treffen und unter anderem über eine mögliche Kernenergie-Allianz sprechen. Nur die Ankündigung hatte bereits massive Kritik hervorgerufen. "Ein Doppelbesuch innerhalb von zwei Tagen: Es geht dabei um die Verfestigung und den Ausbau unserer Osteuropa-Strategie", sagte Söder. Gemeinsam mit Fiala will Söder auch einen Weihnachtsmarkt besuchen.