Prag (dpa/lby) - Einen Tag nach seiner Warschau-Reise geht es für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag nach Tschechien. In Prag will sich der CSU-Chef zu politischen Gesprächen mit dem dortigen Regierungschef Petr Fiala treffen. Ein Thema, um das es dabei gehen soll, hatte bereits in den vergangenen Tagen viel Kritik hervorgerufen: Die von Söder erhoffte bayerisch-tschechische Atompartnerschaft.