Thüringen will seine Zusammenarbeit mit Vietnam im Agrarbereich und bei der Fachkräftegewinnung deutlich ausbauen. Das ist die Bilanz einer knapp einwöchigen Delegationsreise, die Agrarstaatssekretär Marcus Malsch (CDU) – er lebt im Bad Liebensteiner Ortsteil Steinbach – gemeinsam mit rund 20 Vertretern aus Wirtschaft, Landwirtschaft, Verbänden und Bildungseinrichtungen nach Hanoi, Da Nang und Ho-Chi-Minh-Stadt führte.