Aus Nordamerika holten die Eisbären in Jack LaFontaine eine neue Nummer eins, die sich erst einmal an die Liga und veränderte Schusswinkel auf der in Europa größeren Eisfläche gewöhnen muss. "Wir wissen alle, dass das Schlüsselpositionen sind. Die anderen werden alles daran setzen, aufzuholen", meinte Tripcke. Trainer Thomas Popiesch vom Aufsteiger Krefeld Pinguine sagte sogar deutlich mehr Konkurrenz für die Eisbären voraus: "Ja, weil sich die Mannschaft erst finden muss und die Konkurrenz im Titelrennen groß ist."