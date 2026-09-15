Berlin - Der Nächste bitte. In der Deutschen Eishockey Liga ist die Sehnsucht nach einem neuen Meister in der am Donnerstag beginnenden Saison groß. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke muss angesichts der Dominanz der Eisbären Berlin in den vergangenen Jahren schon Befürchtungen entgegentreten, der Liga würden Verhältnisse wie in der Fußball-Bundesliga mit Dauermeister Bayern München drohen. "Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Die Eisbären haben mitnichten die teuerste Mannschaft in der Liga", sagte Tripcke.