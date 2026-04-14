DEL-Playoffs: München gelingt erster Halbfinalsieg gegen Mannheim

München - Der EHC Red Bull München hat mit dem ersten Sieg im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga den vorzeitigen Final-Einzug der Adler Mannheim verhindert. Die Münchner deklassierten am Dienstag die Mannheimer mit 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) und verkürzten in der Best-of-seven-Serie auf 1:3. Vier Siege sind zum Weiterkommen nötig. Den erstmaligen Einzug in ein DEL-Finale seit der bislang letzten Meisterschaft vor sieben Jahren können die Mannheimer nun am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) perfekt machen.