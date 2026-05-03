Auch im Schlussabschnitt blieb Berlin seinem Spielstil treu und agierte abgezockt. Das 3:0 durch Ronning bedeutete die frühzeitige Entscheidung. Zwar gaben die Mannheimer nicht auf, nahmen sogar frühzeitig den Torwart vom Eis und bekamen einen Penalty zugesprochen. Doch es half nichts, wieder war Stettmer zur Stelle - außer beim 1:4 von Michaelis. Zuvor traf noch Mik ins leere Tor für die Eisbären. Das Warten der Adler auf ihre erste Meisterschaft seit 2019 geht somit weiter.