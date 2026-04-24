Mannheim - Dank ihrer Effektivität haben die Eisbären Berlin gegen die Adler Mannheim einen ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga gemacht. Der Club aus der Hauptstadt gewann auswärts mit 7:3 (3:0, 2:0, 2:3) und braucht damit nur noch drei Siege, um die Best-of-Seven-Serie für sich zu entscheiden. Schon die vergangenen sieben Playoff-Duelle beider Clubs gewannen die Berliner, die am Sonntag (16.30 Uhr) der Gastgeber in der zweiten Partie sein werden. "Wir wollten das erste Spiel gewinnen und das haben wir. Und im Endeffekt ist das alles, was zählt in den Playoffs", sagte Eisbären-Stürmer Manuel Wiederer.