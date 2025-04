Spiel schon im ersten Drittel entschieden

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof knüpften die Gastgeber von Beginn an nahtlos an ihre glänzende Vorstellung beim 48 Stunden zuvor errungenen 7:0-Auswärtssieg an. Boychuk traf in der dritten Minute zur Führung, Fontaine erhöhte nur 19 Sekunden später.