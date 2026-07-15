"Wir wollten unser Line-Up unbedingt noch mit einem flexiblen und erfahrenen Angreifer verstärken und unserer Offensive mehr Tiefe verleihen. Speziell seine Auftritte als Center bei der letzten WM haben uns sehr gut gefallen", sagte Sportdirektor Larry Mitchell über den 33-jährigen Nationalspieler Dänemarks, der auch einen deutschen Pass besitzt.