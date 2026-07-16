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DEL Haukeland-Ersatz gefunden: Straubing holt Keeper Skarek

Die Straubing Tigers mussten nach der WM ihren Star-Torhüter Henrik Haukeland ersetzen. Dies ist nun gelungen. Aus Nordamerika kommt der Tscheche Jakub Skarek.

DEL: Haukeland-Ersatz gefunden: Straubing holt Keeper Skarek
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Der frühere DEG-Keeper Henrik Haukeland hat Straubing verlassen, nun gibt es für die Tigers Ersatz. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Straubing - Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga haben Ersatz für Henrik Haukeland gefunden und den tschechischen Torhüter Jakub Skarek verpflichtet. Wie lange der Vertrag des 26-Jährigen läuft, telten die Tigers nicht mit. Der Norweger Haukeland war nach jahrelangen Top-Leistungen in der DEL und einer herausragenden WM mit Norwegen in die multinationale KHL gewechselt. In Skarek hoffen die Tigers, adäquaten Ersatz gefunden zu haben. 

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"Trotz seiner erst 26 Jahre bringt er bereits viel Erfahrung aus der AHL mit und hat auch in der NHL gezeigt, dass er auf höchstem Niveau bestehen kann. Er passt sehr gut in das Profil, das wir für diese Position gesucht haben, und wird unserem Torhüterteam zusätzliche Qualität und Stabilität geben", sagte der Sportliche Leiter Jason Dunham.

Skarek war zuletzt in der nordamerikanischen Profiliga AHL aktiv. Dort absolvierte er insgesamt 181 Spiele. In der NHL kam er zweimal für die New York Islanders zum Einsatz.