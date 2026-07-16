"Trotz seiner erst 26 Jahre bringt er bereits viel Erfahrung aus der AHL mit und hat auch in der NHL gezeigt, dass er auf höchstem Niveau bestehen kann. Er passt sehr gut in das Profil, das wir für diese Position gesucht haben, und wird unserem Torhüterteam zusätzliche Qualität und Stabilität geben", sagte der Sportliche Leiter Jason Dunham.