Straubing - Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga haben Ersatz für Henrik Haukeland gefunden und den tschechischen Torhüter Jakub Skarek verpflichtet. Wie lange der Vertrag des 26-Jährigen läuft, telten die Tigers nicht mit. Der Norweger Haukeland war nach jahrelangen Top-Leistungen in der DEL und einer herausragenden WM mit Norwegen in die multinationale KHL gewechselt. In Skarek hoffen die Tigers, adäquaten Ersatz gefunden zu haben.
DEL Haukeland-Ersatz gefunden: Straubing holt Keeper Skarek
dpa 16.07.2026 - 14:47 Uhr