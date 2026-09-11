Straubing (dpa/lby) - Der frühere Eishockey-Nationalspieler Marcel Brandt ist neuer Kapitän der Straubing Tigers. Nach elf Spielzeiten bei den Niederbayern wird der 34-Jährige künftig auch das "C" auf der Brust tragen. Der Verteidiger folgt auf Mike Connolly, der seine aktive Karriere zuletzt beendet hatte. Als Assistenten von Brandt bestimmte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) dessen Abwehrkollegen Alex Green sowie Stürmer Stefan Loibl.