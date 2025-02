Ingolstadt - Der ERC Ingolstadt hat sich neun Tage vor dem Playoff-Start in der Deutschen Eishockey Liga die Hauptrunden-Meisterschaft gesichert. Am Freitagabend gewann der Meister von 2014 mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) gegen die Straubing Tigers. Mit nun 110 Punkten ist der ERC bei drei noch ausstehenden Spielen in der Vorrunde nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.