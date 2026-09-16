Straubing (dpa/lby) - Die Straubing Tigers müssen auf unbestimmte Zeit auf Eishockey-Profi Moritz Kukuk verzichten. Der 21-Jährige laboriert an einer nicht näher benannten Viruserkrankung. Der weitere Verlauf sowie der Zeitpunkt seiner Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb sind derzeit noch nicht absehbar, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte. Die Straubing Tigers werden Kukuk die notwendige Zeit für seine vollständige Genesung geben, hieß es weiter.