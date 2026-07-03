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  4. Augsburger Panther holen Verteidiger Kyle Wood aus Iserlohn

DEL Augsburger Panther holen Verteidiger Kyle Wood aus Iserlohn

Die Augsburger Panther komplettieren ihre Abwehr: Kyle Wood bringt laut Sportdirektor Mitchell «viel Erfahrung und Führungsqualitäten» ins Team.

DEL: Augsburger Panther holen Verteidiger Kyle Wood aus Iserlohn
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Darf einen neuen Verteidiger begrüßen: Sportdirektor Larry Mitchell. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther haben Kyle Wood verpflichtet. Der 30-jährige Kanadier wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von den Iserlohn Roosters nach Augsburg, wie der Club mitteilte. Damit sei die Kaderplanung im Defensivbereich abgeschlossen, hieß es.

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"Kyle Wood ist vor allem dank seiner Reichweite ein guter Unterzahlspieler", sagte Sportdirektor Larry Mitchell über den 2,00 Meter großen Neuzugang. "Mit seinem harten Direktschuss kann er aber auch jederzeit im Powerplay eingesetzt werden. Er bringt zudem viel Erfahrung und Führungsqualitäten in unser neues Team." Zum Start des Trainingscamps am 14. August wird Wood zum Team stoßen.