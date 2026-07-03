DEL: Augsburger Panther holen Verteidiger Kyle Wood aus Iserlohn

"Kyle Wood ist vor allem dank seiner Reichweite ein guter Unterzahlspieler", sagte Sportdirektor Larry Mitchell über den 2,00 Meter großen Neuzugang. "Mit seinem harten Direktschuss kann er aber auch jederzeit im Powerplay eingesetzt werden. Er bringt zudem viel Erfahrung und Führungsqualitäten in unser neues Team." Zum Start des Trainingscamps am 14. August wird Wood zum Team stoßen.