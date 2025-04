„Ist da eine Gärtnerei?“ Die Frage hören Anita und Heinz Lautensack immer wieder mal von Leuten, die an ihrem Haus – direkt an der Ortsdurchfahrt in Siegmundsburg gelegen – vorbeikommen. Kein Wunder, gleicht doch der Vorgarten vor allem in den Sommermonaten einem wahren Blumenparadies. Doch nicht nur in der warmen Jahreszeit birgt die Gestaltung des Gartens Gesprächsstoff. „Wir werden oft angesprochen“, sagt Anita. „Viele halten sogar an und fotografieren“, erzählt Heinz. Gewiss passiert das auch jetzt wieder, wo dort gerade Frühling und Ostern Einzug gehalten haben.