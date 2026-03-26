“Da ich in meiner beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit als Feuerwehrmann und Rettungsassistent oft mit dem schmalen Grat zwischen Leben und Tod konfrontiert bin, erlebe ich oft die Hilflosigkeit der Ersthelfer, aber auch unsere eigene aufgrund der nicht erfolgten Wiederbelebung ab der ersten Minute. Wir stehen als Rettungskräfte sehr oft einem sterbenden Mensch gegenüber, dem eine adäquate Erste Hilfe eine Überlebenschance gegeben hätte. Unsere professionellen Maßnahmen nach mehr als zehn Minuten sind daher meist nicht mehr erfolgreich. Wir benötigen ein Umdenken in unserer Gesellschaft“, sagt Rene Sieber.