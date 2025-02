München (dpa/lby) - Ein Feuer in einem Münchner Kinderheim hat ein glimpfliches Ende genommen: Am Dienstagabend brach der Brand in einer Dusche aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Da die Brandmeldeanlage Alarm auslöste, konnten die Betreuerinnen und etwa 15 Kinder den aus mehreren Wohncontainern bestehenden Komplex rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand anschließend.