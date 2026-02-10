KomBus geht mit seinem KomBus Flex-System, das im Dezember eingeführt wurde, neue Wege und setzt damit ein deutliches Zeichen für eine moderne, flexible und zukunftsfähige Mobilität im ländlichen Raum. Ab sofort ist auch Deesbach in der VG Schwarzatal Teil des Systems – denn am Freitag haben Landrat Marko Wolfram, die Bürgermeisterin von Deesbach, Claudia Böhm, der Geschäftsführer des kommunalen Nahverkehrsunternehmens KomBus, Dirk Bergner, sowie der Vorsitzende des Zweckverbandes ÖPNV Saale-Orla, Bernhardt Schmidt, dort eine neue virtuelle Haltestelle in Betrieb genommen.