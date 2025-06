Deepfakes im Netz: Nicht nur Hetze: Beratungsbedarf zu digitaler Gewalt

Im vergangenen Jahr hat Elly nach eigenen Angaben in Thüringen 103 Menschen beraten - darunter seien auch viele Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker gewesen. In 33 Fällen umfasste die Beratung mehrere Termine. Die Beratungsstelle Elly wird vom Landespräventionsrat gefördert, der beim Innenministerium angesiedelt ist. Derzeit arbeiten fünf Menschen in der Beratungsstelle.