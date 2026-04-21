Deepfakes Berufung gegen Abgabe des Falls Fernandes an Deutschland

Palma - Der spanische Rechtsanwalt der Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes hat nach eigenen Angaben Berufung gegen die Entscheidung eines spanischen Gerichts eingelegt, das Verfahren wegen einer Strafanzeige von Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen an Deutschland abzugeben. Das bestätigten die spanischen Anwälte beider Seiten der Deutschen Presse-Agentur. Mit einer raschen Entscheidung über die Berufung sei nicht zu rechnen. Eine Justizsprecherin bestätigte die Angaben auf Anfrage zunächst nicht.