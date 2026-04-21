Deepfakes Berufung gegen Abgabe des Falls Fernandes an Deutschland

Ein Gericht auf Mallorca hatte zuvor entschieden, dass die spanische Justiz für die in Palma erstattete Anzeige von Fernandes nicht zuständig sei, und dass das Verfahren an die Justiz in Deutschland abgegeben werde. Es handele sich um Deutsche, viele Beweismittel seien auf Deutsch, die möglichen Zeugen lebten dort und die meisten der behaupteten möglichen Straftaten hätten ihren Schwerpunkt in Deutschland, hieß es vergangene Woche zur Begründung. Die Richterin folgte damit der Argumentation der spanischen Staatsanwaltschaft und der Verteidigung.