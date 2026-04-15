Wenn bekannte Gesichter plötzlich angeblich zum Einstieg in eine Trading-Plattform raten oder ein „revolutionäres“ Gesundheitsmittel anpreisen, sollte bei Verbraucherinnen und Verbrauchern sofort der Alarm angehen. „Die Fälle tauchen auch regelmäßig in den Beratungsstellen in Südthüringen auf – sowohl bei Finanz- als auch bei Gesundheitsfragen“, berichtet Achim Hofmann, Fachberater Verbraucherrecht bei der Thüringer Verbraucherzentrale, unter anderem in Schmalkalden. Die Masche: Kriminelle nutzen Deepfake-Technologie, um Prominenten täuschend echte Aussagen in den Mund zu legen – und locken so Menschen in Kostenfallen.