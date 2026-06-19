Ab Juni startet er eine große Welttournee. Zunächst durch die USA, später durch Europa. Im Oktober stehen auch Berlin und Düsseldorf auf dem Plan.

Parallel begleitet er in den USA Ed Sheeran auf Tour – mit bis zu fünf Shows pro Woche. Sheeran sei damals sein Idol gewesen, heute ein guter Freund.

"Es ist verrückt und auch lustig, wie schnell du dich mit jemandem anfreunden kannst nach fünf Guinness. Das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn du Probleme hast, das Eis zu brechen, trink einfach ein paar Guinness und ihr werdet beste Freunde."

Die Seite abseits der großen Hits

Die 15 Songs seines ersten Albums seien ein persönliches Projekt, das viele Facetten zeige. "Es ist so ehrlich und authentisch, wie ich nur sein konnte."

Dabei will er bewusst mehr präsentieren als nur seine großen Hits. "Das ist nur ein Drittel von mir als Mensch und Musiker. Viele Fans dürften vom Album überrascht sein. Es gibt viele vertraute, aber auch neue Seiten."

Schon im Opener "My Mess" beschreibt er seine nicht immer einfache Jugend. Der Text zu "Hold Me In The Dark" basiert auf Notizen früherer Therapiesitzungen. "Das ist irgendwie komisch, hat mir aber sehr geholfen. Daraus ist dieses wunderbare Lied entstanden über Menschen, die für dich da sind in schweren Zeiten."

Darum ließ das Debütalbum auf sich warten

Die Veröffentlichung seines Erstlings hat Smith um eine Woche nach hinten geschoben. Die PR-Tour durch Europa sei so anstrengend gewesen, dass er den Fokus verloren habe, gibt er offen zu.

"Ich habe mich sehr gefreut, mein erstes Album herauszubringen. Aber dann war ich nur noch nervös und müde, weil ich ständig morgens um 4 Uhr den nächsten Flug hatte. Ich konnte das Album einfach nicht mehr genießen."

Aber das Arbeiterkind aus Luton schiebt direkt hinterher: "Ich will nicht so tun, als sei mein Job härter als andere. Auch als Arzt, Krankenschwester oder bei der Müllabfuhr hast du Stress und Nachteile."

Myles Smith schreibt Songs, die Menschen unmittelbar erreichen und die auch durch ihre folklastigen Anleihen im Ohr bleiben. Und während seine warme Stimme längst global bekannt ist, holt sein Name erst jetzt auf, was seine Musik schon erreicht hat.