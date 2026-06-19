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  4. Myles Smith: Vom Hörsaal zum Popstar mit Milliarden-Streams

Debütalbum erscheint Myles Smith: Vom Hörsaal zum Popstar mit Milliarden-Streams

Von Thomas Bremser,

Vom Soziologiestudium auf die große Bühne: «Stargazing»-Sänger Myles Smith erzählt, wie er seine Musik zum Beruf machte – und was ihn mit Deutschland verbindet.

Köln - Myles Smith ist aktuell wohl einer der spannendsten Pop-Acts aus Großbritannien – und zugleich ein Name, den viele noch nicht sofort zuordnen können. Seine Songs dagegen kennt man längst: Vor allem der Hit "Stargazing" katapultiert den 28-jährigen Briten vor zwei Jahren international auf die Landkarte. 

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Über eine Milliarde Mal wurde der Popsong über die Euphorie der Liebe mittlerweile gestreamt und gehört sogar zu Barack Obamas Lieblingshits. Heute (19.6.) erscheint Smith' Debütalbum "My Mess, My Heart, My Life".

Geboren wird Myles Smith in der Industriestadt Luton nördlich von London, wo er heute lebt. Er wächst in einer britisch-jamaikanischen Arbeiterfamilie auf und kommt schnell zur Musik. Schon als Kind spielt er Klavier und Gitarre. Seine Einflüsse reichen von Green Day bis Ed Sheeran und Adele.

Seinen ersten Song "Dream Girl" über ein Mädchen in seiner Klasse schreibt er mit gerade einmal elf Jahren. "Es war richtig schrecklich, aber ich habe ihn trotzdem bei einer Schulversammlung gesungen", erinnert sich Smith im BBC-Interview. "Es war eine dumme Idee. Denn sie hat gemerkt, dass es um sie geht und hat mich danach total ignoriert."

Darum bleibt die Musik lange nur ein Hobby

Trotz dieser klaren musikalischen Linie entscheidet sich der Brite aber zunächst für einen anderen Weg. Er studiert Soziologie und taucht tief in gesellschaftliche Themen ein.

"Ich habe die Uni geliebt", sagt Smith kürzlich bei einem Köln-Besuch der Deutschen Presse-Agentur. "Du erlernst soziale Fähigkeiten, kritisches Denken und wie du in der Welt klarkommst. Ich habe es geliebt und es macht einen Großteil meiner Persönlichkeit aus. Ich würde das immer wieder tun."

Nach seinem Uni-Abschluss 2019 gründet er sein eigenes Business im Bereich Management und strategische Entwicklung. Doch 2024 setzt der Songwriter alles auf die Musik. Ein Schritt, der von außen wie ein plötzlicher Durchbruch wirkt.

"Es ist lustig, denn auf dem Papier sieht es so aus, als sei das über Nacht passiert. Dabei habe ich schon mit elf Jahren begonnen." Heute lebt er genau diesen Traum – fast jeden Abend auf der Bühne.

Seine eingängigen Songs funktionieren in sozialen Medien wie TikTok und das global. "Nice To Meet You" und "Drive Safe" mit dem früheren One-Direction-Mitglied Niall Horan laufen auch in deutschen Popradios in Dauerschleife. "Seinen Song im Radio zu hören, ist für mich die beste Erfahrung der Welt. Ob in Großbritannien oder hier in Deutschland, das ist ein fantastisches Gefühl."

Das verbindet Myles Smith mit Deutschland

Trotz internationalen Erfolgs hat Smith auch eine enge Verbindung zu Deutschland. Ein Teil seiner Familie lebt in Celle und Hannover. "Die Menschen sind toll, ich habe oft den Sommer hier verbracht." 

Ab Juni startet er eine große Welttournee. Zunächst durch die USA, später durch Europa. Im Oktober stehen auch Berlin und Düsseldorf auf dem Plan.
Parallel begleitet er in den USA Ed Sheeran auf Tour – mit bis zu fünf Shows pro Woche. Sheeran sei damals sein Idol gewesen, heute ein guter Freund.

"Es ist verrückt und auch lustig, wie schnell du dich mit jemandem anfreunden kannst nach fünf Guinness. Das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn du Probleme hast, das Eis zu brechen, trink einfach ein paar Guinness und ihr werdet beste Freunde."

Die Seite abseits der großen Hits

Die 15 Songs seines ersten Albums seien ein persönliches Projekt, das viele Facetten zeige. "Es ist so ehrlich und authentisch, wie ich nur sein konnte."
Dabei will er bewusst mehr präsentieren als nur seine großen Hits. "Das ist nur ein Drittel von mir als Mensch und Musiker. Viele Fans dürften vom Album überrascht sein. Es gibt viele vertraute, aber auch neue Seiten."

Schon im Opener "My Mess" beschreibt er seine nicht immer einfache Jugend. Der Text zu "Hold Me In The Dark" basiert auf Notizen früherer Therapiesitzungen. "Das ist irgendwie komisch, hat mir aber sehr geholfen. Daraus ist dieses wunderbare Lied entstanden über Menschen, die für dich da sind in schweren Zeiten."

Darum ließ das Debütalbum auf sich warten

Die Veröffentlichung seines Erstlings hat Smith um eine Woche nach hinten geschoben. Die PR-Tour durch Europa sei so anstrengend gewesen, dass er den Fokus verloren habe, gibt er offen zu.

"Ich habe mich sehr gefreut, mein erstes Album herauszubringen. Aber dann war ich nur noch nervös und müde, weil ich ständig morgens um 4 Uhr den nächsten Flug hatte. Ich konnte das Album einfach nicht mehr genießen."

Aber das Arbeiterkind aus Luton schiebt direkt hinterher: "Ich will nicht so tun, als sei mein Job härter als andere. Auch als Arzt, Krankenschwester oder bei der Müllabfuhr hast du Stress und Nachteile."

Myles Smith schreibt Songs, die Menschen unmittelbar erreichen und die auch durch ihre folklastigen Anleihen im Ohr bleiben. Und während seine warme Stimme längst global bekannt ist, holt sein Name erst jetzt auf, was seine Musik schon erreicht hat.