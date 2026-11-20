Hoffnung machte vielen Fans deshalb der Einstieg von Sir Jim Ratcliffe. Der britische Milliardär und Gründer des Chemiekonzerns Ineos stieg im Februar 2024 für rund 1,25 Milliarden Pfund mit 27,7 Prozent ein und übernahm das sportliche Kommando. Seitdem hat er die Führungsetage ausgetauscht, Hunderte Stellen gestrichen und Pläne für ein neues Stadion mit 100.000 Plätzen vorangetrieben. Ohne den Sparkurs wäre dem Premier-League-Club bald das Geld ausgegangen, argumentierte er.

Sportlich blieb es jedoch ein Auf und Ab, und mit höheren Ticketpreisen hat Ratcliffe viele Anhänger gegen sich aufgebracht. Inzwischen protestieren sie nicht mehr nur gegen die Glazers, sondern auch gegen ihn.

Wie viel Zeit bekommt Pochettino?

Nun also Pochettino als Trainer. Der Argentinier machte sich in England mit Southampton einen Namen. Tottenham führte er 2019 ins Champions-League-Finale. Mit Paris Saint-Germain wurde er französischer Meister. Beim FC Chelsea war nach einer Saison im gegenseitigen Einvernehmen Schluss. Zuletzt führte er die USA bei der Heim-WM ins Achtelfinale. Nicht wenige halten die Aufgabe bei Manchester United für deutlich schwerer als seine bisherigen Engagements.

Übrigens: Fergusons Anfang bei Manchester United verlief alles andere als erfolgreich. Bei seinem ersten Spiel am 8. November 1986 verlor United 0:2 bei Oxford United und rutschte auf Platz 20 ab. Am Saisonende stand Platz elf.

Seinen ersten Titel holte der Schotte 1990 mit dem FA Cup, die erste Meisterschaft erst 1993 - mehr als sechs Jahre nach seinem Amtsantritt. So lange war nach Fergusons Abschied kein Trainer mehr im Amt. Ob Pochettino so viel Zeit bekommt?