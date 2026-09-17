Wenn Olaf Amm in die Tasten haut, steht das linke Lager auf den Barrikaden und fordert: „Amm muss weg!“ Schreibt Yvette Schleusinger, kochen die Rechten, und man liest: „Wer trichtert dir eigentlich den ganzen Mist ein, den du da von dir gibst?“ Das Etikett „Kommentar-Nazi“ für den Meinungsbeitrag über ständige Nazi-Vergleiche ist dabei ebenso schnell bei der Hand wie das der „Antifa-Yvette“ für den Kommentar zur Aufregung der AfD über einen linken Konzertauftritt.