Arzt sieht verändertes Krankheitsbewusstsein

Zitterbart hingegen sieht vor allem ein seit der Corona-Pandemie verändertes Krankheitsbewusstsein bei Beschäftigten. "Früher sind die Leute auch mit Symptomen wie Husten und Schnupfen zur Arbeit gegangen", sagte er. "Heutzutage tun sie das nicht mehr so – auch wegen der Ansteckungsgefahr." Die Menschen achteten stärker darauf, gesund zu bleiben. Das Missbrauchspotenzial bei der telefonischen Krankschreibung hält der Mediziner für gering, da diese eigentlich nur für Stammpatienten der Praxis möglich sei. "Und Hausärzte kennen ihre Patienten." Im Zweifelsfall würden Patienten mit Wunsch nach telefonischer Krankschreibung zur Abklärung in die Praxis bestellt.