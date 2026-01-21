Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Hausärzteverband verteidigt die in die Diskussion geratene telefonische Krankschreibung. "Sie ist aus Verbandssicht und auch in meinem Erleben eine deutliche Erleichterung für die Arztpraxen", sagte der Verbandsvorsitzende Ulf Zitterbart der Deutschen Presse-Agentur. Sie bewähre sich gerade in der jetzigen Infektzeit. "Da sind Beschäftigte oft nur zwei bis drei Tage krank, benötigen dafür aber eben eine Krankschreibung für den Arbeitgeber." Für die Praxen lasse sich dies telefonisch einfacher organisieren, dadurch bleibe ihnen zugleich mehr Zeit für die Versorgung älterer und chronisch kranker Patienten.