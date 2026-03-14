Die Regionale Planungsgemeinschaft will am 25. März die Gebiete im Staatsanzeiger veröffentlichen, auf denen sich in Zukunft Windräder drehen sollen. Die Bürgerinitiative „Mit Vernunft in die Zukunft“ Vachdorf und Belrieth nehmen das zum Anlass für einen Bürgerdialog am kommenden Mittwoch um 18 Uhr im Landgasthof Belrieth. Im Mittelpunkt des Abends stehen zentrale Fragen rund um die künftige Energieversorgung. So soll unter anderem diskutiert werden, ob der Pro-Kopf-Verbrauch an Strom tatsächlich weiter steigen wird und ob eine wachsende Stromproduktion wirklich notwendig ist.