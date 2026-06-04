Berlin - Nach der Entscheidung von Wim Wenders, seinen Film "Falsche Bewegung" wegen einer Nacktszene vorerst aus dem Verkehr zu ziehen, plant die Deutsche Filmakademie einen Austausch. "Die von Wim Wenders aufgeworfene Frage, ob Filme und andere Kunstwerke nachträglich verändert werden sollten, müssten oder dürften, hat nicht nur öffentlich, sondern auch innerhalb der Deutschen Filmakademie intensive Debatten ausgelöst", teilte das Präsidenten-Duo Vicky Krieps und Florian Gallenberger der Deutschen Presse-Agentur mit.