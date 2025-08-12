Debatte um Wasserrechte: Wie über die Ressource Grundwasser entschieden wird

Künftig will Altmühltaler aus dem überdeckten Sandsteinkeuper maximal 50.000 Kubikmeter pro Jahr entnehmen, wie ein Sprecher von Aldi Nord mitteilte. Das Unternehmen hat Altmühltaler übernommen. Mit den neu errichteten Brunnen zur Förderung aus dem Eisensandstein will der Mineralwasserproduzent künftig bis zu 200.000 Kubikmeter pro Jahr entnehmen.

Entscheidung über Anträge steht noch aus

Einsparungen beim bisher genutzten Reservoir sind auch bei den öffentlichen Wasserversorgern geplant. Die Gnotzheimer Gruppe will laut dem Landratsamt künftig noch bis zu 285.000 Kubikmeter pro Jahr (bisher 325.000) aus dem überdeckten Sandsteinkeuper entnehmen. Die Pfofelder Gruppe hat eine künftige Fördermenge von 350.000 Kubikmeter pro Jahr (bisher 390.000) beantragt. Die anderen Wasserversorger bereiten ihre Anträge derzeit noch vor.