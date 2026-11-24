Washington - US-Präsident Donald Trump hat den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom bei einer Rede im Justizministerium für dessen Umgang mit der Todesstrafe attackiert. "Newsom, der in so vieler anderer Hinsicht ein miserabler Gouverneur ist", habe Angehörigen von Mordopfern die einzige Möglichkeit genommen, ihre innere Ruhe zu finden, sagte Trump über die Ankündigung des Demokraten, dass er alle 548 Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umwandeln will. Newsom gilt als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentenwahl 2028 und ist ein langjähriger Rivale Trumps.