Debatte um Tierrechte: Tiergarten-Direktor rechnet mit weiterer Tötung von Tieren

Zucht der Paviane als Teil des Artenschutzes

Encke sieht die Zucht der Paviane demnach vor allem als Teil des Artenschutzes, um eine Reservepopulation zu erhalten, sollten die Tiere in Freiheit komplett aussterben. "Es ist unsere Pflicht als Menschen, etwas gegen das Artensterben zu unternehmen. Alles, was wir jetzt entscheiden, ist ein Experiment. Aber wir machen das nach bestem Wissen und Gewissen."