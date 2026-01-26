Debatte um Teilzeit Lifestyle oder Familienpflicht?

Berlin - Seit Monaten zielen Forderungen aus der Union bis hin zum Kanzler auf mehr Arbeitsmoral in Deutschland ab. "Generell in der Lebenszeit" soll nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mehr gearbeitet werden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kritisierte die "fast drei Wochen", auf die die Deutschen im Schnitt bei den Krankentagen im Jahr kommen. Nun tobt eine Debatte um die immer weiter steigende Teilzeit. Um was geht es? Was könnte auf die Beschäftigten in Deutschland zukommen?