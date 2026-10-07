Eigentlich gehört die Feststellung eines Jahresabschlusses zu den eher unspektakulären Punkten einer Stadtratssitzung. In Meiningen war das am Dienstag anders. Die Diskussion über den Jahresabschluss der Stadtwerke entwickelte sich zu einer längeren Debatte über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, die jüngsten Entlassungen und das Vertrauen in die Geschäftsführung. Die Stadtwerke hatten im vergangenen Jahr einen Verlust von 595.947 Euro erwirtschaftet. Zugleich steht das Unternehmen seit Wochen in der öffentlichen Diskussion. Zwölf Beschäftigte wurden aus Spargründen betriebsbedingt gekündigt. Außerdem wird das Verhältnis zwischen Teilen der Belegschaft und Geschäftsführer Lars Weber als belastet beschrieben. Ein Betriebsleiter hat das Unternehmen inzwischen auf eigenen Wunsch verlassen. Die Verunsicherung ist groß.