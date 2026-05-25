Debatte um Staatsleistungen Warum Mario Voigt der AfD Kirchenfeindlichkeit vorwirft

Erfurt (dpa/th) - Gut drei Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt strahlen Wahlkampfdebatten im Nachbarbundesland bis nach Thüringen aus. Im Fokus: Das Wahlprogramm der dortigen AfD. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt attestiert der Partei in einem Interview eine "Feindlichkeit gegenüber Kirche und Religion". Dies sei nicht konservativ, sondern kulturfeindlich. "Was die AfD vorhat, wäre ein Angriff auf die Kirchen, aber auch ein Angriff auf die christlich-abendländischen Werte, die unser Land tragen", sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).