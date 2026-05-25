Debatte um Staatsleistungen Warum Mario Voigt der AfD Kirchenfeindlichkeit vorwirft

Linke sieht Versuch der Einschüchterung

Die Sprecherin für Religion bei der Thüringer Linke-Fraktion, Katja Mitteldorf, kritisierte die Debatte an sich: Ein Bundesland könne die Staatsleistungen gar nicht kürzen, da es sich um Bundesrecht handele. "Es wird also gerade wieder breit über gar nichts diskutiert und auf einen Empörungszug aufgesprungen, der nur der AfD selbst dient", sagte Mitteldorf der Deutschen Presse-Agentur. Die AfD sei Feind "einer breiten und vielfältigen Zivilgesellschaft, zu denen auch die Kirchen gehören, weil diese Partei in ihren Allmachtsfantasien Konformität und Gefügigkeit erwartet". Es handele sich um einen Versuch der Einschüchterung.