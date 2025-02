„Hinter der Rinne“ heißt der Ort in Stepfershausen, an dem ein Wasserspielplatz mit Schöpfrad, Hebewehr und Kneipp-Becken entstehen soll. Er liegt zentral, abseits von Straßen und in Nachbarschaft von Gärten und Nebengebäuden. Seit einigen Jahren schon wird an dem Spielplatz-Plan gefeilt, der in einer Einwohnerversammlung vorgestellt und mehrfach im Ortsteilrat besprochen wurde. Die wichtigsten Hürden sind genommen: Im diesjährigen städtischen Haushaltsplan sind die Gelder reserviert, etwa 100 000 Euro wird das Vorhaben nach Auskunft von Bürgermeister Fabian Giesder kosten. Auch Fördermittel konnten dafür gesichert werden. Etwa 65 Prozent der Ausgaben übernimmt der Freistaat.