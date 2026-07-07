Zur letzten Kreistagssitzung vor der Sommerpause kamen mehr Besucher als üblich. Viele von ihnen waren aus der Rhön und Vorderrhön nach Meiningen gereist. Ihr Anliegen: die Zukunft der Schule in ihrem Ort. Zu ihnen gehörte auch Monique Schramm. Die Mutter eines Grundschülers erinnerte in der Bürgerfragestunde an ein Lob, das Bildungsminister Christian Tischner (CDU) erst im Juni der Grundschule Kaltenwestheim zugesprochen hatte: „Dass sich eine kleine Grundschule aus der Rhön bundesweit gegen Hunderte Beiträge durchsetzt, sagt viel über die Kinder, Lehrkräfte und Eltern in Kaltenwestheim. Hier lernen schon die Jüngsten, dass sie etwas bewegen können – beim Klimaschutz und im Umgang miteinander. Die Haltung wünsche ich mir an vielen Orten in Thüringen.“