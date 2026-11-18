Brüssel - Die Europäische Kommission richtet nach Kritik an der uneinheitlichen Umsetzung von Russland-Sanktionen ein EU-Sanktionsbüro ein. Mit der neuen Einheit soll Fachwissen gebündelt und die Koordinierung mit den Mitgliedstaaten und Drittstaaten gestärkt werden, wie Präsidentin Ursula von der Leyen mitteilen ließ. Das Büro wird demnach die Mitgliedstaaten unter anderem mit Leitlinien zur Einhaltung der Vorschriften sowie wirtschaftlichen und technischen Analysen unterstützen, um eine einheitliche Umsetzung und Durchsetzung von Sanktionen zu gewährleisten. Zudem soll auch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten zu seinen Aufgaben zählen.