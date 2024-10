Zum Einheitstag heißt’s Erinnerung braucht’s mehr denn je

34 Jahre nach der Wiedervereinigung scheint es wichtiger als jemals zuvor zu sein, an Vergangenes zu erinnern. Das zumindest wurde zur alljährlichen Gedenkveranstaltung an der Gebrannten Brücke zwischen Sonneberg und Neustadt bei Coburg am Vorabend zum Tag der Deutschen Einheit mehr als einmal betont.