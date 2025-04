"Geht nicht nur um das, was an der Börse passiert"

Das System der sozialen Marktwirtschaft sei zu sehr in den Hintergrund getreten, kritisierte Hanke. "Und unsere Paradigmen stimmen nicht mehr. Nehmen Sie das Bruttosozialprodukt. Es enthält vieles nicht, was ein großer Wert für die Gesellschaft ist. Wie wird Zusammenhalt bewertet?" Er wünsche sich "mehr Sensibilität von der Politik, dass man solche Werte beachtet. Es geht doch nicht nur um das, was an der Börse passiert."