Voigt versus Schütz: Müssen Politiker KI kennzeichnen?

Transparenzpflicht in Muster-Dienstanweisung

Die Thüringer Linke-Abgeordnete Katharina König-Preuss sagte, sie gehe davon aus, dass mittlerweile alle Politikerinnen und Politiker Künstliche Intelligenz für ihre politische Arbeit nutzten - etwa für Recherche oder die Überarbeitung von Texten. Daran sei grundsätzlich nichts zu kritisieren. "Relevant ist, wie KI genutzt wird, dass man sich der Gefahren von KI bewusst ist, verantwortungsvoll mit ihr umgeht und dann natürlich ebenso Transparenz im Fall der Nutzung für Texte, Artikel oder auch Reden." Sie wies darauf hin, dass es eine Transparenzpflicht in der Musterdienstanweisung des Thüringer Ministeriums für Digitales und Infrastruktur gebe.