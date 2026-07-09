Debatte um Imam-Ausbildung Braucht es eine Imam-Ausbildung in Bayern?

"Imame und Imaminnen bilden die wichtigste religiöse und pädagogische Bildungsinstanz in muslimischen Gemeinden, die leider bisher komplett vernachlässigt wurde", sagte Tarek Badawia von der Universität Erlangen-Nürnberg schon vor der Sitzung. "Man muss schauen, wie man diesen Weg gemeinsam mit Gemeinden gestaltet", mahnte er in der Diskussion. Wenn man die Gemeinde vorab ausschließe, finde auch keine Kooperation statt.

Welche Rollen haben Imame?

Ein Imam ist nach Khedrs Worten viel mehr als ein Vorbeter: "Natürlich leitet er das Gebet, natürlich hält er die Freitagspredigt und vermittelt religiöses Wissen." Die Aufgaben eines Imams seien aber nicht darauf begrenzt. "Ein Imam ist Seelsorger, er ist Lehrer", sagte Khedr. Er sei auch ein Berater und Ansprechpartner für Jugendliche und Familien. "Er begleitet Menschen von Geburt bis zum Tod", sagte der IKD-Absolvent. Theologisches Wissen allein reiche nicht aus. "Er muss unsere Rechtsordnung kennen und den demokratischen Rechtsstaat verstehen."

Was macht der Landtag?

Erst einmal nichts. Der Antrag der Grünen wurde mehrheitlich abgelehnt, lediglich die SPD stimmte zu. AfD, Freie Wähler und die CSU stimmten dagegen. Trotz dieses Ergebnisses hofft die Grünen-Politikerin Gabriele Triebel auf eine Umsetzung der Imam-Ausbildung in den kommenden Jahren.

Wo liegen die Schwierigkeiten?

Die Imam-Ausbildung in Deutschland ist seit Jahrzehnten ein Zankapfel und gestaltet sich ausgesprochen schwierig. Viele Islam-Organisationen, darunter auch die Ditib, pochen darauf, dass sich der Staat aus der Ausbildung von Seelsorgern heraushalten müsse.

Anders als etwa bei der Katholischen Kirche ist der weltweite Islam nicht hierarchisch durchorganisiert, es gibt für deutsche Behörden keine verbindlichen übergreifenden Ansprechpartner, die über ihre eigene Region oder Religionsströmung hinaus verhandlungsfähig wären.