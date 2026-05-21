Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer AfD-Fraktion kann sich andere Modelle als die bisherige Schulpflicht vorstellen. In fast allen europäischen Ländern gebe es die Möglichkeit von Heimunterricht, argumentierte der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Denny Jankowski. "Sind diese Länder deswegen untergegangen? Sind das keine Demokratien mehr? Gab es schon gesellschaftlichen Zerfall? Können die Kinder nicht mehr Lesen und Schreiben? Natürlich nicht", sagte Jankowski in einer Debatte zu dem Thema im Landtag. Daher dürfe man Debatten über alternative Schulmodelle nicht im Keim ersticken.