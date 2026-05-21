Debatte um Heimunterricht: Mathe am Küchentisch? AfD beim Thema Schulpflicht isoliert

AfD-Bildungspolitiker Denny Jankowski hingegen argumentierte, dass es in vielen anderen europäischen Ländern bereits die Möglichkeit des Heimunterrichts gebe. "Sind diese Länder deswegen untergegangen? Sind das keine Demokratien mehr? Gab es schon gesellschaftlichen Zerfall? Können die Kinder nicht mehr Lesen und Schreiben? Natürlich nicht", sagte Jankowski. Daher dürfe man Debatten über alternative Schulmodelle nicht im Keim ersticken.