Eigentlich wollte CDU-Stadtverbandschef Achim Hofmann in der vergangenen Stadtratssitzung nur wissen, was mit dem Grundstück in der Ernst-Thälmann-Straße 67 in Viernau nach dem Abriss der Immobilie weiter passiert. Die Antwort überraschte offenbar die meisten Stadträte. Denn das Grundstück ist mittlerweile verkauft – und zwar an ein Mitglied des Rates. Die CDU kritisiert den fehlenden Stadtratsbeschluss. Angesichts des Käufers habe die Angelegenheit zudem ein Geschmäckle, sagt Achim Hofmann im Nachgang der Sitzung.