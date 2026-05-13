Eigentlich wollte CDU-Stadtverbandschef Achim Hofmann in der vergangenen Stadtratssitzung nur wissen, was mit dem Grundstück in der Ernst-Thälmann-Straße 67 in Viernau nach dem Abriss der Immobilie weiter passiert. Die Antwort überraschte offenbar die meisten Stadträte. Denn das Grundstück ist mittlerweile verkauft – und zwar an ein Mitglied des Rates. Die CDU kritisiert den fehlenden Stadtratsbeschluss. Angesichts des Käufers habe die Angelegenheit zudem ein Geschmäckle, sagt Achim Hofmann im Nachgang der Sitzung.
Debatte um Grundstück in Viernau Kritik an Verkauf ohne Stadtratsbeschluss
Sascha Willms 13.05.2026 - 16:00 Uhr