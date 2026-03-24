Debatte um Gedenktag: Tischner begrüßt geplanten Auftritt Weimers in Buchenwald

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Kulturminister Christian Tischner (CDU) hat einen geplanten Auftritt des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer beim Jahrestag der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald verteidigt. "Dass der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien am 12. April in Buchenwald spricht, ist ein starkes und notwendiges Signal für die Kontinuität unserer nationalen Verantwortung - gerade in einer Zeit, in der Erinnerungskultur und das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus von verschiedenen Seiten unter Druck geraten", teilte Tischner mit. Das Gedenken an die Befreiung von Buchenwald lebe davon, dass sich die demokratische Gesellschaft zu ihrer Verantwortung bekenne.